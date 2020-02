Destaques 01/02/2020 10:25 Redação: Nativa News Casal é agredido após ter casa invadida em Alta Floresta O jovem, de 21 anos, teve várias lesões pelo corpo, após ser agredido com pedaço de madeira. O casal sofreu agressões após ter a casa invadida na madrugada deste sábado (1º), no Bairro Bom Pastor. As vítimas dormiam quando ouviram um barulho da porta da residência sendo arrombada. Quatro suspeitos invadiram a casa e iniciaram ameaças e agressões com pedaços de madeira. O rapaz foi atingido nos braços e costas. De acordo com relato da vítima as agressões teriam sido motivadas por ciúmes, uma vez que a jovem de 17 anos é ex-namorada de um dos agressores. Os suspeitos também estavam com duas armas. Das vítimas, os bandidos levaram um celular e quebraram outro. O caso foi encaminhado à Polícia Civil.

