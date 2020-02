Destaques 01/02/2020 12:40 Aposta realizada em Cuiabá acerta 15 números na Lotofácil e ganha mais de R$ 100 mil Um apostador de Cuiabá acertou os 15 números da Lotofácil e ganhou quase R$ 126 mil. As dezenas foram sorteadas na noite de sexta-feira (31), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Além de Mato Grosso, outras 15 apostas foram premiadas nos estado do Espirito Santo (1), Pará (1), Recife (1), Piauí (1), Paraná (2), Minas Gerais (3), Rio de Janeiro (2), Rio Grande do Norte (1), São Paulo (3). Os números sorteados foram: 01 – 04 – 05 – 07 – 10 – 11- 12 – 14 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23- 24 – 25. De acordo com o site da Caixa, 1.021 apostadores tiveram 14 acertos e devem receber R$ 866. 2.4038 apostas receberão R$ 25 por terem acertados 13 números. Os demais, que registraram 12 e 11 acertos, vão receber entre R$ 10 e R$ 5, respectivamente. Como de praxe, a Caixa não informa a identidade dos ganhadores por motivo de segurança. O próximo sorteio da Lotofácil está marcado para segunda-feira (03), com estimativa de prêmio de R$ 2,5 milhões.

