Alta Floresta: PM prende três acusados de invadir e agredir jovem enquanto dormia

Três foram detidos na tarde de ontem (01) por invasão a domicílio, roubo e agressão a um casal ocorrido durante a madrugada. A vítima, um jovem de 21 anos, reconheceu os agressores. O crime foi registrado no bairro Bom Pastor, o casal acordou no momento em que a casa foi arrombada e não teve tempo de reagir. O jovem sofreu várias lesões nas costas ao ser agredido com um pedaço de madeira, teve o aparelho celular levado e o outro quebrado.

Após o registro da ocorrência na madrugada, a vítima reconheceu seus agressores, á redação do site Nativa News o sargento responsável pelas prisões relatou que, “Foi repassado o caso do serviço anterior, a vítima reconheceu os agressores, nos deslocamos até a residência de um, no bairro Jardim Panorama, ele já trabalhou como segurança e confirmou o roubo do celular. Em conversa com ele, ele informou os participantes no crime, um vizinho dele, que foi detido, outro no Cidade Bela, o quarto envolvido não foi localizado”, informou o sargento Joacir.

O quarto envolvido, conforme o sargento, é menor de idade e foi apontado como sendo quem está com a arma de fogo utilizada na ação. A motivação das agressões seria passional, visto que a adolescente de 17 anos rompeu relacionamento com um dos agressores. O caso foi registrado, o trio encaminhado a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.