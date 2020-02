Destaques Azul Linhas aéreas 02/02/2020 08:47 Redação: Nativa News Empresa aérea Azul muda horário de voo em Alta Floresta A Azul Linhas aéreas enviou comunicado de que a partir desta segunda-feira, 03 de fevereiro, passará a operar em novo horário no aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias em Alta Floresta. Foto por: Gcom-MT Conforme informações repassadas ao site Nativa News, o voo da Azul com saídas às 14h20 será substituído pelo novo horário. O aeroporto recebeu comunicado da companhia aérea confirmando a nova operação, porém ele ressalta que aguarda a ratificação oficial. A chegada dos voos está prevista para as 11h25 e decolagem as 12h05. A mudança, de acordo com a empresa, se fez necessária devido às conexões que não estavam dando certo com os horários que eram operados em Alta Floresta.

