Destaques Apiacas 03/02/2020 09:02 Redação: Nativa News Apiacás: Carreta carregada com madeira tomba na MT - 160 Uma carreta carregada com madeira tombou na MT-160, entre os municípios de Apiacás e Nova Nonte Verde, na noite de sábado (1). De acordo informações repassadas ao site Nativa News, o motorista foi socorrido por populares que passavam no local. O acidente ocorreu próximo à fazenda 3C. Segundo testemunhas, o motorista teria perdido o controle do veículo, em uma decida, e a carreta tombou. A cabine ficou destruída e a carga espalhou na estrada, que precisou ser parcialmente interditada, passando apenas veículos baixo. O trabalho de retirada da carreta ocorreu na manhã de domingo (2) com ajuda de maquinários.

