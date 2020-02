Destaques 03/02/2020 11:42 Redação: Nativa News Polícia abre inquérito para investigar acidente que matou jovem de 25 anos Foto: Reprodução A Polícia Civil de Alta Floresta abriu um inquérito para investigar as causas de um acidente que matou a Lorraine Suene de Souza, 25 anos, ocorrido na última sexta-feira (31) na avenida Ariosto da Riva, próximo a câmara municipal. O acidente envolveu um Uno , uma Fan e também uma caminhonete D10. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a motocicleta foi atingida pelo veiculo Fiat Uno que arrastou pela via pública, parando somente após atingir outro veiculo, que estava na travessa U-5, aguardando para entrar na avenida. O inquérito está sob condução do delegado Pablo Carneiro, Conforme os delegados, até o momento, os motorista do Uno e da Caminhonete, prestaram depoimento. O condutor relatou que estava na pista da direita e ao mudar de faixa, não sinalizou a intenção, o motorista também alegou que a motociclista estava em alta velocidade. “Também já requisitei imagens do sistema de segurança de um estabelecimento que poderá esclarecer a dinâmica do acidente”, explicou do delegado. O inquérito deve ser concluído em 30 dias, mas esse prazo pode ser prorrogado.

