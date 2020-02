Destaques 03/02/2020 13:15 Bacurau, filme brasileiro premiado em Cannes, ganha exibição no Espaço Cultural TEAF neste O Espaço Cultural TEAF realizará neste próximo sábado, dia 08 de fevereiro às 20h, a primeira exibição do filme Bacurau em Alta Floresta, em parceria com o Centro Popular do Audiovisual e Coletivo Proteja Amazônia. Bacurau é um dos maiores sucessos do cinema brasileiro de 2019. O filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dorneles, foi destaque no festival de Cannes, exibidos em vários festivais internacionais e nacionais e distribuído para mais de 40 países. A trama se passa no interior do Nordeste e acompanha uma comunidade que luta contra os efeitos nefastos de barragens em sua região, além do descaso do poder público. Após a exibição, o TEAF realiza um debate sobre o contexto de exploração sofrido por comunidades no interior do Brasil, que têm seus direitos violados em nome da exploração comercial por grandes empreendimentos. A exibição terá início às 20h30 no Espaço Cultural TEAF, localizado na Perimetral Rogério Silva, 3747 (próximo à esquina da rua do Araújo). O filme tem classificação indicativa de 16 anos.

Sinopse:

Num futuro recente, Bacurau, um povoado do sertão de Pernambuco, some misteriosamente do mapa. Quando uma série de assassinatos inexplicáveis começam a acontecer, os moradores da cidade tentam reagir. Mas como se defender de um inimigo desconhecido e implacável?

