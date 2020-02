Destaques Nova Monte Verde - MT 03/02/2020 18:15 Redação: Nativa News Em viagem a Brasilia prefeita de Nova Monte Verde recebe garantia de pavimentação na MT-160 Foto: Divulgação Em viagem à Brasília, a prefeita do município de Nova Monte Verde, Beatriz Sueck Lemes, firma compromissos para com a população trazendo garantias de pavimentação asfáltica na região. Na manhã desta segunda-feira (03) a prefeita esteve no gabinete do senador Jayme Campos, onde recebeu a confirmação de que está assegurada a pavimentação na rodovia MT-160, que liga os municípios de Nova Monte Verde a Apiacás, conforme a prefeita, a garantia foi dada no final da semana passada pelo governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes. Em sua página na rede social a prefeita comemora a conquista. “Agradeço a Deus, aos vereadores de Nova Monte Verde e Apiacás por nos apoiar nesse pleito junto ao Governo do Estado e aos Parlamentares Mato-grossenses, que tornarão essa luta de anos em vitória, esse sonho em realidade!”.

Voltar + Destaques