Destaques Nova Monte Verde - MT 04/02/2020 09:02 Redação: Nativa News Nova Monte Verde receberá mais R$ 1 milhão em recurso para saúde, pavimentação e transporte escolar Mais recursos para a saúde pública municipal de Nova Monte verde foram anunciados pela prefeita Beatriz Seuck Lemes. Neste início de semana em viagem à Brasília, Foto: Reprodução - Internet A prefeita Beatriz Seuck Lemes informou que estão assegurados pouco mais de R$ 1 mi em recursos para saúde e também para pavimentação asfáltica no município. Para a saúde uma emenda do senador Jayme Campos, no valor de R$ 400 mil, recurso que garante um pouco mais de qualidade aos munícipes. Já para pavimentação asfáltica, uma emenda no valor de R$ 477.500,00, que deve contemplar a Avenida Gentil de Azevedo (em frente à escola Futuro Feliz, Ginásio de Esportes Fernando Brustolini Pereira, Creche Nova, Cemitério, Capela mortuária e LIONS Clube) e concluir o asfalto da Rua Virgílio Pereira do Nascimento (Mercado Esperança até o Ginásio de Esportes). Ainda nesta visita a prefeita conseguiu indicação de emenda para a aquisição de ônibus para o transporte escolar no município, no valor de R$ 228.912,00. O momento é de comemoração. “Agradeço também a dedicação e esforço da Assessoria do Senador - principalmente ao Cleber Zanella e Josias Tadeu que ficaram de plantão nas vésperas de Natal e Ano Novo, bem como, as servidoras municipais Regina Gomes e Mirian Barbosa pelo empenho para assegurarmos esses recursos, sem vocês não teríamos conseguido”, destacou a prefeita Beatriz Sueck Lemes.

