Destaques Alta Floresta 04/02/2020 12:37 Augusto Pereira - CBM Casa de madeira em comunidade rural de AF pega fogo e bombeiros apagam chamas O Corpo de Bombeiros Militar em Alta Floresta registrou uma solicitação para atendimento de ocorrência de incêndio em residência, na estrada do Bomfim, na comunidade Água Limpa. Uma casa de madeira estava em chamas e os vizinhos buscaram reduzir os danos lançando baldes d'água e utilizando uma mangueira de uso doméstico. Os bombeiros montaram uma linha de combate com três mangueiras acopladas para terem maior mobilidade e alcançar as chamas em diferentes direções. O incêndio destruiu o mobiliário e pertences da sala, cozinha e o forro destes ambientes. Até mesmo o banheiro da casa foi atingido. Os quartos foram parcialmente queimados e constatou-se que os residentes não se encontravam no momento do atendimento. Quem percebeu as chamas e acionou o Corpo de Bombeiros foram populares que passavam nas imediações e vizinhança. Após a conclusão dos trabalhos, a guarnição permaneceu por cerca de uma hora no local, não tendo comparecido ninguém do imóvel. Posteriormente, o morador foi até a CIBM reportando ser o proprietário da casa incendiada para obter mais informações sobre o ocorrido.

