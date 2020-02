Destaques Bombeiros em Alta Floresta 04/02/2020 14:18 Redação: Nativa News Carro que caiu no Lago em Novo Mundo é retirado pelos Bombeiros de AF Foto: Divulgação - CBM Militares da 7ª Companhia Independente de Bombeiros em Alta Floresta prestaram atendimento no município de Novo Mundo de ocorrência de recuperação de bem em meio aquático. Conforme registro, um incidente ocorrido no dia 01 de fevereiro terminou com um veículo submerso, que foi resgatado na tarde de ontem (03). De acordo com registro do Corpo de Bombeiros, no dia 01 de fevereiro, por volta das 23h30min, o Sr. Rogério, quando trafegava com seu veículo Ford Ka, cor branca, numa estrada dentro da Fazenda Dinâmica, ao desviar de uma capivara que avistou subitamente, acabou por perder o controle do carro que rumou para uma lagoa de contenção, caindo dentro desta. O condutor do veículo conseguiu sair do interior, apenas na manhã de segunda-feira (03) a esposa do condutor procurou o Corpo de Bombeiros para registrar a solicitação de atendimento para localização e auxílio na retirada do automóvel do meio líquido. Uma equipe de bombeiros se deslocou para o local no mesmo dia. Fez-se o trabalho de mergulho, encontrando-se o veículo que estava há cerca de 10 metros da margem do lago e numa profundidade em torno de 05 metros. O veículo foi retirado e devolvido ao proprietário.

