Destaques Deputado Romoaldo Júnior 04/02/2020 16:06 ALMT Romoaldo Junior solicita veículos para saúde e vigilância sanitária de Alta Floresta Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT O deputado Romoaldo Júnior (MDB) encaminhou indicações ao governo do estado, com cópia ao secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, para aquisição de dois veículos para atender a cidade de Alta Floresta. Na solicitação de n° 5849/2019, o parlamentar pediu uma ambulância para o Hospital Regional do município. E no pedido n° 5846/2019 indicou a viabilização de um veículo para atender a demanda da Vigilância Sanitária dos moradores. Na justificativa parlamentar, a ambulância é uma urgente necessidade na demanda local, tendo em vista a grande distância do município ao principal centro de saúde do estado, que é Cuiabá, além do contingente populacional ser um dos maiores de MT- em torno de 52 mil habitantes. “Atualmente, o hospital não dispõe de recursos para a compra dessa ambulância e a frota que está em uso e disponível para o transporte dos pacientes é insuficiente para atender a grande demanda”, explicou. Já em outro pedido, ele defende que as ações de Vigilância Sanitária devem promover e proteger a saúde da população e serem capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. “Sendo assim, se faz imprescindível o reforço em relação ao transporte móvel utilizado no trabalho desenvolvido pela Vigilância Sanitária, visto que, este veículo possibilitará um trabalho com maior alcance do perímetro urbano, e assim garantir mais qualidade e efetividade no serviço prestado a população”, pontuou, destacando que o município de Alta Floresta, assim como os demais no Brasil, passa por dificuldades financeiras.

