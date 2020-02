Destaques Alta Floresta 06/02/2020 19:12 Redação: Nativa News Alta Floresta: Condutora perde controle de veículo e provoca acidente na MT - 208 O acidente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros na rodovia MT-208, em frente uma pedreira no município de Alta Floresta. Duas pessoas ocupavam o veículo Fiesta Sedan, o passageiro sofreu fratura exposta. Conforme informações preliminares repassadas a redação do site Nativa News, o veículo seguia sentido Paranaíta à Alta Floresta, era conduzido pela mulher que perdeu o controle, saiu da pista e se chocou contra a cerca e uma pilha de manilhas de concreto. O homem sofreu uma fratura exposta no braço direito, a condutora, aparentemente, nada sofreu. Polícia Militar foi acionada e se fez presente no local, Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros atendimentos às vítimas, que foram encaminhadas ao Pronto Socorro do Hospital Regional.

Voltar + Destaques