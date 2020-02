Destaques Alta Floresta 06/02/2020 19:29 Assessoria-CBM Profissionais da educação de Alta Floresta recebem palestra do Corpo de Bombeiros O Corpo de Bombeiros Militar em Alta Floresta ministrou, na manhã desta quarta (05.02), palestra para 350 servidores da Secretaria Municipal de Educação da cidade. O auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas acolheu o público que assistiu a palestra sobre atendimento pré-hospitalar e combate a princípios de incêndio. Os participantes receberam informações sobre acidentes com trauma, urgências e emergências clínicas, intercorrências de parada cardiorrespiratória, desobstrução de vias aéreas, procedimentos de reanimação cardiopulmonar, afogamento e evacuação escolar em casos de princípio de incêndio. O objetivo da abordagem foi capacitar os servidores para saber como proceder e tomar as medidas iniciais até a chegada dos serviços de urgência e emergência pré-hospitalar, que em Alta Floresta são de responsabilidade do Corpo de Bombeiros.

