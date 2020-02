Destaques Alta Floresta 07/02/2020 04:59 Assessoria-PMAF Alta Floresta: Sema oferece formação de multiplicadores em educação ambiental 2020 A Secretaria Estadual de Meio Ambiente em parceria com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta- Secretaria de Desenvolvimento, realizará a formação inicial e continuada oferecida a diversas esferas da sociedade. Compete Superintendência de Educação Ambiental - SUEA da SEMA-MT oferecer cursos que integrem as políticas públicas ambientais em sua proposta curricular e para tal, esta superintendência organiza e coordena o presente CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL. O curso tem como objetivo proporcionar aos participantes a compreensão do sistema ambiental na perspectiva da relação indissolúvel das diferentes dimensões: ambiental, social, econômico e cultural, construindo conceitos, procedimentos e valores para sociedades sustentáveis. Segue detalhamento dos módulos do curso: Módulo I: 24 horas presenciais. Módulo introdutório com os conteúdos basilares à sensibilização e compreensão dos desafios socioambientais próprios do contexto local e global. Módulo II: carga horária de 40 horas não presenciais. Esta etapa será destinada à produção do PEA e para a sistematização minuta do Plano de Educação Ambiental Municipal proposto pela Comissão de Educação Ambiental Municipal - GEAM. Módulo III: carga horária de 16 horas presenciais que culminará com a apresentação da minuta do Plano de Educação Ambiental Municipal elaborado pelo CEAM, bem como a apresentação dos resultados dos PEAs eleitos como exequível pelos parceiros locais. ALTA FLORESTA - 5 à 7/05 (MOD I) - 16 E 17/06 (MOD III) Link para Inscrição https://forms.gle/dN25A3trWrhocYr5A Número de Vagas: 50 (cinqüenta)

Voltar + Destaques