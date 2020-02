Destaques MT-325 - Alta Floresta 07/02/2020 05:19 Só Notícias/Herbert de Souza Alta Floresta: Sinfra assina contrato emergencial para funcionamento de balsa na MT-325 Foto: Reprodução - Internet A secretaria estadual de Infraestrutura assinou contrato emergencial de permissão para operação da balsa com rebocador na travessia do rio Teles Pires, na ligação da MT-325, em Alta Floresta (300 quilômetros de Sinop). O procedimento é com dispensa de licitação e terá validade de 180 dias. Conforme a proposta apresentada e válida pela contratada, as tarifas para travessia serão: R$ 25 para motocicletas (R$ 20 para motos acompanhadas); R$ 30, para automóvel e utilitário; R$ 42, para caminhão ¾ e trator de pneu; R$ 46 para caminhão toco; R$ 60 para caminhão truck; R$ 64 para ônibus; R$ 68 para carreta dois eixos; R$ 73 para caminhão 4 eixos; R$ 80 para carreta três eixos; R$ 90 para bitrem e “julieta”; R$ 110 para bitrem e julieta nove eixos; e R$ 11 por animal. No ano passado, conforme Só Notícias já informou,em abril, o 6º Distrito Naval da Marinha do Brasil chegou a interditar a balsa por não atender aos requisitos mínimos de segurança previstos nas Normas da Autoridade Marítima (NAM) já que estava sendo operada por pessoas não habilitadas e não apresentava certificados estatutários. A Delegacia Fluvial de Cuiabá chegou a notificar o proprietário da embarcação, em setembro de 2018, sobre as condições de operação da balsa. Para garantir a segurança da navegação pela embarcação, algumas exigências deveriam ser atendidas. Um relatório foi entregue ao proprietário, e subsidiaram a decisão de retirada de tráfego até que todas as discrepâncias fossem sanadas, que foi entregue ao proprietário e a prefeitura, em dezembro do mesmo ano. No ano passado, a Sinfra requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) as licenças prévia e de instalação, para a construção e encabeçamento da ponte de concreto no local.

