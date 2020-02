Romoaldo Júnior pede a governador pagamento de emendas ao Parlamento

Após discurso do governador Mauro Mendes (DEM), durante sessão plenária de quinta-feira (6), o vice-líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Romoaldo Júnior (MDB), reconheceu os desafios que o chefe do estado tem enfrentado desde que assumiu em 2019, defendeu as medidas que ele quer implantar para tentar reequilibrar as contas e pediu que valorizasse o Parlamento, pagando as emendas impositivas.

“Nós sofremos muito no governo passado. O pagamento destas emendas significa o resultado do nosso trabalho, das demandas que nós trazemos de cada viagem que fazemos pelos 141 municípios de Mato Grosso”, disse Romoaldo, ao destacar que, com a liquidação das emendas, pequenas obras vão sendo construídas nas comunidades, nos municípios, nas salas de aula, creches, campo de futebol, na comunidade rural e nos assentamentos.

O parlamentar disse acreditar que o governador fará um grande trabalho nos próximos três anos e, tocante aos projetos futuros, destacou que, desde que Mauro assumiu, o que mais melhorou foi o setor da saúde que, anteriormente, se encontrava em um verdadeiro caos.

“Podemos ver que os hospitais voltaram a ter medicamentos, que os repasses da saúde estão em dia. Quero agradecer ao governo, especialmente pelo município de Alta Floresta, que depois de 23 anos vai ter a tão sonhada UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional funcionando. Serão 10 leitos que vão ajudar a salvar vidas e evitar a necessidade da ida de um avião a 800 km para buscar um paciente. Em nome da região, agradeço”, reconheceu Romoaldo. Em agosto do ano passado, o deputado levou colegas de Parlamento que compõem a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, para uma visita técnica ao Hospital Regional Albert Sabin, em Alta Floresta.