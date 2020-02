Alta Floresta: Programa Saúde na Escola apresenta balanço dos trabalhos realizados no ano 2019

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política de trabalho intersetorial, lançado pelos Ministérios da Saúde - MS e da Educação - MEC, voltada a crianças, adolescentes, jovens e adultos da rede pública de ensino, o programa atua no planejamento, articulação, desenvolvimento e acompanhamento das ações da saúde junto as escolas e envolve direta ou indiretamente a maioria dos profissionais da saúde, mas principalmente as equipes de profissionais que compõem os PSFs.

O objetivo principal do Programa é a profilaxia, desenvolver ações que visam a prevenção as doenças, mediante ações de abordagem coletiva (palestras, capacitações, oficinas, reuniões e etc., direcionadas a profissionais da educação, saúde, estudantes, pais e/ou responsáveis, mas também atua individualmente no acompanhamento das condições clinicas dos estudantes, com avaliações individuais por diversos profissionais da rede do SUS.

Claudiomiro Viera coordenador do Programa Saúde na Escola em Alta Floresta, apresenta balanço dos trabalhos realizados no ano de 2019, que somados os atendimentos individuais e coletivos perfizeram 18.733 pessoas atendidas.

No quadro anual de atividades individual por especialidade atendimento de estudantes, pais e/ou responsáveis, foram realizados 1.730 atendimentos com psicólogo, 167 com nutricionista, 1.880 com fono, 209 com oftalmo, 175 com neuro, 162 com pediatra, mais 1.346 atendimentos variados pela coordenação do PSE, totalizando 5.669 atendimentos.

No quadro anual de atividades coletivas palestras, capacitações, reuniões, oficinas, etc. público: professores, estudantes, pais e/ou responsáveis, profissionais da saúde e outros profissionais, o PSE atendeu no período matutino 220 pessoas e 188 no período vespertino. Nas ações noturnas foram 15 atendimentos e nos finais de semana e feriados, 23 pessoas, gerando um total de 13.064 atendimentos.

Os temas trabalhados nas ações coletivas foram: 1- Riscos da gravides na adolescência. 2 –Alcoolismo, tabagismo e uso do narguilé. 3 – Acuidade Visual. 4 - Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). 5 – Drogas ilícitas: maconha, crack, cocaína e etc. 6 - HPV e a importância da vacina imunológica. 7 - Prevenção a dengue, Chikungunya e zika vírus. 8 – Alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil. 9 - Perfil profissional para o mercado de trabalho, voltado a alunos de nível médio, técnico e superior. Segundo Claudiomiro Viera os trabalhos estão voltados a 40 escolas, que totalizam 13.990 alunos, serão mantidos em 2020 os temas trabalhados em 2019 e inserindo mais dois temas a serem trabalhados: Verificação e atualização da situação vacinal e Prevenção e identificação da hanseníase.

“Este mês já estivemos reunidos com os enfermeiros dos PSFs e no mês de fevereiro, estaremos nos reunindo com diretores e coordenadores das escolas municipais e estaduais, para apresentarmos os relatórios dos trabalhos de 2019 e o planejamento de 2020, algumas escolas que não foram trabalhadas em 2019 e receberão nossos trabalhos este ano, nosso lema é Educar Para Prevenir, objetivamos a promoção a saúde e prevenção de doenças, finalizo agradecendo a todos os profissionais da saúde, que estiveram envolvidos direta ou indiretamente nos trabalhos”, conclui Claudiomiro.