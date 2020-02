Destaques 07/02/2020 18:22 Assessoria Professor do Campus de Alta Floresta torna-se pesquisador do CNPq O Câmpus de Alta Floresta da UNEMAT possui agora um pesquisador do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). O Prof. Pedro V. Eisenlohr tornou-se bolsista de produtividade PQ-2 desse importante órgão de fomento à pesquisa científica nacional. O resultado do julgamento da Chamada CNPq 06/2019 foi divulgado no último dia 13 de janeiro no site: link O Prof. Pedro torna-se, assim, o terceiro pesquisador do CNPq dentre os docentes credenciados no Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos da UNEMAT. Os professores Ben Hur Marimon Júnior (Câmpus de Nova Xavantina) e Rivanildo Dallacort (Câmpus de Tangará da Serra) já faziam parte desse seleto grupo de cientistas. No caso do Prof. Pedro, o projeto trienal aprovado intitula-se "Espécies do Futuro: a transição Cerrado-Amazônia como um 'hopespot' para a restauração florestal" (Processo 305044/2019-2) e contará com o apoio do Laboratório de Biologia Vegetal, coordenado pela Profª Ivone Vieira da Silva. A missão das bolsas de produtividade do CNPq é valorizar pesquisadores que possuam produção científica, tecnológica e de inovação de destaque em suas respectivas áreas do conhecimento e incentivar o aumento da produção científica, tecnológica e de inovação de qualidade. O Comitê de Recursos Florestais do CNPq foi o responsável pela recomendação de deferimento da solicitação do Prof. Pedro.

Voltar + Destaques