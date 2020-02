Destaques Educação 08/02/2020 05:47 Adilson Rosa Seduc-MT Aulas nas escolas da rede estadual começam na segunda-feira (10.02) Foto: Divulgação Alunos de 427 escolas da rede estadual de ensino que não entraram em greve no ano passado ou encerraram as aulas em dezembro, iniciam o ano letivo nesta segunda-feira (10.02). O processo de atribuição de aulas para o primeiro calendário termina nesta sexta-feira (07.02) com aulas nas Assessorias Pedagógicas atribuindo a carga horária restantes dessas escolas. Para a secretária Marioneide Kliemashewsk, a acolhida das unidades escolares para os alunos será a melhor possível. “Temos uma grande expectativa, um ano letivo de muito trabalho e otimismo e, acima de tudo, com muita vontade de fazer a diferença na educação no Estado de Mato Grosso”, assinala. A secretária afirma que, no ano passado, pode constatar um pouco do fruto de trabalho das unidades escolares que, mesmo diante da adversidade, a rede estadual de ensino teve mais de 240 jovens aprovados em instituições de ensino superior, sendo a maioria na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat). “Tivemos 26 jovens aprovados nos cursos de Engenharia, seis em Direito e dois em Medicina. São áreas de trabalho muito competitiva. E nossos alunos assim como professores, demonstraram todo o seu esforço ao conquistar as vagas. Neste ano, vamos superar esses números”, comemora. No primeiro calendário, haverá recesso entre os dias 17 e 31 de julho. O término do ano letivo está previsto para o dia 18 de dezembro. Segundo Calendário O segundo calendário – que contempla as escolas que participaram do movimento grevista em 2019 -, inicia a primeira etapa de atribuição para os profissionais da educação nos dias 16 e 17 de março. A segunda etapa, nas Assessorias Pedagógicas, ocorre nos dias 18 e 19 de março. Na sequência, aulas adicionais e contratos temporários. O início do ano letivo está marcado para o dia 23 de março. O recesso será entre os dias 17 e 31 de julho, encerrando o ano letivo no dia 22 de janeiro.

