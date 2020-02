Destaques Alta Floresta 08/02/2020 07:54 Redação I Nativa News Morre aos 86 anos Leopoldo Linhares pioneiro de Alta Floresta Reprodução Faleceu aos 86 anos, o pioneiro de Alta Floresta, Leopoldo Linhares Fernandes. O idoso estava internado no Hospital Regional Albert Sabin e faleceu na madrugadadeste dia 08 de fevereiro. Pioneiro desbravador do município de Alta Floresta, Leopoldo construiu sua história e contribuiu para com o desenvolvimento do município, conhecido por seu envolvimento com causas ambientais, lembrado pelo zoológico que existiu até o inicio da década de 90, que atualmemte trásseu nome como Parque Zoobotanico Leopoldo Linhares. O pioneiro faleceu em decorrência da senilidade, o local do velório ainda não foi confirmado. A toda família e amigos enlutados as condolências do site Nativa News.

Voltar + Destaques