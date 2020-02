Destaques Alta Floresta 08/02/2020 16:28 Marcos José / Abraão Lincoln/ Radio Progresso FM Alta Floresta: Homem cai em golpe ao pagar boleto bancário Foto: Reprodução - Internet Na manhã desta sexta-feira (07), um homem procurou a Central de Operações da Policia Militar com a finalidade de confeccionar um Boletim de Ocorrência em que ele foi vítima de um golpe. Ele relatou que como de costume emitiu via internet um boleto bancário do parcelamento de uma motocicleta que esta alienada e após o pagamento em uma lotérica notou que no comprovante o beneficiário não seria o banco em questão e sim outra pessoa com as iniciais JCB. A vítima foi até a revendedora de motocicleta onde foi informado de que teria caído em um golpe, no entanto, foi orientado retornar a lotérica a fim de estornar o valor pago, porém, não obteve sucesso e foi informado de que o problema só poderia ser resolvido diretamente na Caixa Econômica Federal que pediu ao mesmo que fizesse o Boletim de Ocorrência. O caso foi registrado na DEPOL.

Voltar + Destaques