Destaques 09/02/2020 07:13 Maricelle Lima Vieira PMMT PM recupera caminhão e carga avaliada em R$ 250 mil Foto: Assessoria Policiais militares de Canarana recuperaram na tarde de sexta-feira (07.02), um caminhão e uma carga de defensivo agrícola avaliada em R$ 250 mil. Conforme o boletim de ocorrência, a denúncia apontava o roubo ocorrido na BR-158, próximo ao entroncamento com a MT-326 que liga à Canarana. Os policiais estavam em deslocamento até o local do ocorrido, quando encontraram o motorista que tinha acabado de ser libertado pelos criminosos que estariam armados. A vítima acrescentou que os homens estavam em uma motocicleta vermelha e outro veículo teria dado cobertura. Em contato com a empresa do caminhão, os policiais foram informados que o veículo estava sendo monitorado. Com a informação precisa, os policiais encontraram o veículo escondido em uma área mata, próximo de uma estrada vicinal. Nenhum suspeito foi localizado.

Voltar + Destaques