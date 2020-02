Destaques Alta Floresta 10/02/2020 05:32 Só Notícias Prefeitura de Alta Floresta contrata empresa para fazer concurso com mais de 100 vagas Foto: Arquivo Nativa News A prefeitura de Alta Floresta (300 quilômetros de Sinop) contratou a banca organizadora que vai realizar o concurso público para diversos cargos na administração municipal. A previsão é que sejam preenchidas 125 vagas imediatas e formado cadastro de reserva em várias áreas, com salários de até R$ 6,7 mil. Serão preenchidos os cargos de professor pedagogo (56 vagas), professor na área de História (cadastro de reserva), médico (8), psicólogo (1), assistente social (1), engenheiro civil (1) e engenheiro sanitarista (1). Para nível médio as vagas serão para fiscal de tributos (1), fiscal de meio ambiente (1) e técnico de desenvolvimento da educação infantil (51). Candidatos de nível fundamental também poderão concorrer. É previsto o preenchimento de vagas nos cargos de mecânico de máquina pesada (1), eletricista predial (1), operador de máquina pesada (1), motorista de caminhão (1) e pedreiro (1). O valor das inscrições irá variar de R$ 50 a R$ 90, conforme o nível de escolaridade do candidato. A prefeitura justifica, no edital de dispensa de licitação, que pretende cumprir determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que deu 150 dias para realização do concurso. Destaca ainda que o Ministério Público propôs ação na 1ª Vara de Alta Floresta “e fora proferida sentença a qual determina que o município promova concurso público de provas e títulos no prazo de 120 dias sob pena de multa diária”. A banca contratada por meio de dispensa de licitação foi a Selecon. Ela terá 180 dias, a partir da publicação do edital, para concluir o concurso. O prazo de validade do certame será de um ano, podendo “ser prorrogado por igual período, a critério da administração”.

