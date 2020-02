Destaques Alta Floresta 10/02/2020 06:13 Redação: Nativa News Pelo 3º ano consecutivo Alta Floresta não terá carnaval popular Foto: Reprodução - Internet Alta Floresta não terá Carnaval popular em 2020. De acordo com informações repassadas ao site Nativa News da diretoria de Cultura, as dificuldades financeiras do município levaram o Executivo a não realizar a festa na cidade. Segundo o diretor de Cultura, Kauan Lima, após reunião com o prefeito, apresentados os prós e contras de se realizar o carnaval popular este ano, ficou decidido pelo Governo Municipal de que, diante à instabilidade financeira que passa a Prefeitura, não haverá carnaval. A prefeitura informou que a decisão foi tomada em razão da contenção de despesas e que os recursos destinados à Fundação Cultural de Alta Floresta serão investidos em outras atividades culturais ao longo do ano. É o terceiro ano seguido que a administração municipal não promove o evento na cidade. A última vez foi em 2017.

