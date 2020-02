Destaques Aripuanã 10/02/2020 07:39 Jeniffer Thaís Layter -Coordenadora de Vigilância em Saúde Aripuanã: Vigilância emite nota de alerta sobre comércio e uso irregular de medicamentos sem registro Foto: Reprodução - Internet Considerando os eventos a saúde relacionada ao consumo de “medicamentos fitoterápicos” a Coordenação de Vigilância Sanitária de Aripuanã faz os seguintes esclarecimentos e alerta à população: Alertamos que produtos sem o registro da ANVISA não oferecem as garantias de eficácia, segurança e qualidade que são exigidas para produtos sob vigilância sanitária. Sem esses requisitos mínimos, os produtos irregulares representam um alto risco de dano e ameaça à saúde das pessoas. O consumo de medicamentos fitoterápicos irregulares, sem o devido registro ou notificação na ANVISA, podem colocar em risco a saúde da população, pois, podem conter outros componentes ativos não conhecidos em sua formulação. Vincular a frase “produto natural” é equivocado, pois, todo o medicamento sendo fitoterápico ou não podem causar efeitos indesejados a saúde. É importante reforçar que o uso de medicamentos sem o aconselhamento e acompanhamento de profissional médico poderá trazer riscos à saúde do paciente. Cabe ao consumidor ser crítico e responsável com a própria saúde no momento de consumir medicamentos sem prescrição médica. A população precisa estar atenta quanto à procedência destes produtos, buscando sempre adquiri-los em locais licenciados, farmácias e drogarias, observando os dados de rotulagem. A Vigilância Sanitária de Aripuanã comunica ainda que “A revenda irregular de produtos pode configurar crime contra a saúde pública”. É proibido rotular, associar por meio de propaganda, comercialização e revenda de produtos com indicação terapêutica ludibriando o público. A Vigilância Sanitária se empenha em combater o comércio e a propaganda irregular de produtos, mas o cidadão precisa estar consciente do risco que esta prática representa para a saúde quando se tratam de produtos sob vigilância sanitária. Nossa missão como Vigilância Sanitária é promover e proteger a saúde da população. Aproveitamos para informar a população de que a vigilância sanitária está trabalhando com um novo Sistema a nível de Estado e através dele podem ser realizadas denúncias de forma segura e sigilosa através do endereço http://sistemas.saude.mt.gov.br/# ou pelo telefone (66)3565-1400.

