Homem é detido suspeito de assediar mulheres em bar de Alta Floresta

Um homem foi detido suspeito de ter assediado duas mulheres em um bar, na noite de ontem domingo (08), em Alta Floresta.

Segundo uma das vítimas que estava no bar, ela estava no com sua sobrinha jogando sinuca, quando o suspeito a agarrou por trás. Para evitar uma confusão a mulher pediu que o suspeito se afastasse e empurrou.

O homem foi ao banheiro e ao retornar tentou assediar outra vítima, forçando uma conversa. Mesmo sem ser correspondido, ele continuou tentando, em dado momento, ele foi contido por terceiros até a chegada da Polícia Militar.

O caso foi registrado como importunação sexual.