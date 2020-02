Destaques Alta Floresta 10/02/2020 19:13 Assessoria-PMAF Prefeitura de Alta Floresta faz alerta sobre criadouros de mosquito da dengue em domicílios Foto: Reprodução - Internet A secretaria municipal de saúde divulgou o Boletim da Dengue apresentando os doze setores onde foram encontrados criadouros do mosquito aedes aegipty, responsável pela propagação de doenças como Dengue, Zika Vírus e Chikungunya. O período chuvoso proporciona maiores possibilidades de criadouros e o levantamento da secretaria municipal de saúde aponta que os principais pontos com criadouros estão em áreas domiciliares. Os criadouros foram localizados em recipientes plásticos, garrafas e latas, acumulados destampados nos quintais das residências, e em entulhos de construção, caçambas e latas de tintas também deixadas abertas nos quintais. “Reforçamos a orientação de que as medidas de prevenção contra a dengue precisam ser adotadas por toda a população, pois o verão está chegando e os casos da doença podem aumentar. A participação da sociedade no combate ao mosquito da dengue é fundamental”, afirmou o secretário de Saúde, Marcelo de Alécio Costa. Os setores são: Setor Guaraná I e II; Setor Norte 02 e Norte 03; Setor F; Cidade Bela; Boa Esperança; Setor G; Setor H; Jardim Renascer; Jardim das Flores e Setor D. As ruas podem ser acompanhada no quadro abaixo.

