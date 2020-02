Destaques 10/02/2020 19:25 Só Notícias/Cleber Romero (fotos: divulgação) Alta Floresta: moradores cobram melhorias em ponte com madeiramento deteriorado Uma ponte que serve para passagem de ônibus escolares e de passageiros na região da comunidade São Matheus, está com madeiramento completamente deteriorado. Com isso, está oferecendo riscos aos motoristas que precisam passar pela estrutura com mercadorias e demais cargas. Um dos moradores da região disse, ao Só Notícias, que já foi feita cobrança por melhorias na secretaria de Obras de Alta Floresta, mas até agora, o pedido não foi atendido. “Conversamos com o secretário, mas não arrumaram. Há mais de um ano estamos vivendo essa situação. As toras de sustentação estão deterioradas. Nessa região passam ônibus para chegar até cidade. Está muito perigosa”. Outro lado

Só Notícias tentou por diversas vezes contato com o secretário de Obras, Elói Luiz de Almeida, mas todas as ligações foram encaminhadas para caixa postal.

