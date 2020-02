Dez suspeitos de tráfico são detidos em operação conjunta em Carlinda

Em operação conjunta com a Polícia Militar, a Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta realizou a condução de 10 pessoas por envolvimento e participação no tráfico de drogas. Ação realizada na segunda-feira (10) no município de Carlinda, entre os conduzidos, 05 menores de idade. Produtos que caracterizam o tráfico de drogas foram apreendidos.



A ação se deu após trabalho investigativo conjunto entre as forças policiais, que monitorava um grupo de pessoas no município de Carlinda. “Ontem chegou a informação de que esse grupo teria adentrado a residência com uma quantidade grande de drogas, então os policiais se deslocaram e fizeram a campana e lá conseguiram fazer a abordagem destes suspeitos e a arrecadação destes materiais”, apontou o delegado Pablo Carneiro frisando o envolvimento do grupo com crimes na região. “Esses cinco maiores, temos algumas informações ainda preliminares, mas alguns deles já se destacam por ter passagem em algumas delegacias na região, são indivíduos que já tem envolvimento com crimes”.



O trabalho da Polícia Judiciária Civil é minucioso e destacado pelo delegado Vinicius Nazário. “Nós percebemos que houve uma modificação no modus operandi dessas quadrilhas, dessas facções, que estão se instalando nas cidades menores onde existe pouco efetivo policial, é o caso de Carlinda, de Nova Bandeirantes, Paranaíta, mais especificamente nós percebemos uma mudança ali para a região de Carlinda.

Mas estamos atentos a isso, estamos investigando, já estamos voltando todo o trabalho de inteligência para a identificação destas pessoas que estão atuando em Carlinda, não só na questão do tráfico de drogas, mas também dos roubos e furtos e inclusive alguns homicídios que nós já identificamos estarem ligados com a ação dessas facções. É uma guerra de poder entre eles que acaba influenciando no trabalho investigativo nosso”.



Os menores foram conduzidos para as medidas cabíveis, assim como os maiores envolvidos. Na residência foram apreendidos porções de substâncias análogas a cocaína e maconha, duas balanças de precisão, papel filme para embalar o produto, e ainda um bloco de anotações. As ações de combate ao tráfico devem prosseguir com novos desdobramentos nos próximos dias.