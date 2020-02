Destaques Alta Floresta 11/02/2020 12:13 Redação: Nativa News Grupos de empresários do polo turístico da Amazônia Mato-Grossense se reúnem com gerente de unidade aeroportuária de Alta Floresta Foto: Reprodução - Internet O objetivo foi discutir sobre a alteração no horário do voo feita pela Azul Linhas Aéreas do qual causou descontentamento dos empresários do segmento. Os empresários contestam a mudança do plano de voo que anteriormente saía às 14h20, substituído pelo novo horário passando a chegar às 11h25 e decolagem às 12h05. Um grupo de empresários do segmento da pesca esportiva e ecoturismo se reuniram nesta última quinta-feira, dia 06 de fevereiro, com o Gerente de Unidade Aeroportuária de Alta Floresta, Tiago Gonçalves Perazolo para discutir e apontar os transtornos causados pela alteração dos horários dos voos pela Azul Linhas Aéreas, o setor demonstra preocupação com a possível redução de clientes nas pousadas e também o transtorno criado devido a mudança aos clientes que já teriam suas reservas marcadas. Durante a reunião, Perazolo falou que o pedido de mudança partiu da empresa Azul Linhas Aéreas, afirmando que o pedido feito para o seu setor é normal. “Foi solicitada a alteração de horário, mediante a disposição de pátio que foi aprovado.” O gerente da unidade também falou das expectativas da empresa SOCICAM para a região, que assumiu o controle do aeroporto de Alta Floresta em novembro. “Estamos investindo 213 mil reais agora, nesses 60 dias, para a gente conseguir realizar algumas modificações que se fazem necessárias como a construção de um banheiro público, que não tem e isso já é uma infração de Legislação Federal, a reforma e reajuste dos banheiros de embarque e desembarque, que não atendem nenhuma das normas, a própria imagem do aeroporto já está começando, a sala de embarque já foi concluída, foi toda pintada, caracterizada com a cor da empresa, a pintura da parte externa do terminal deve terminar por esses dias”, destacou Perazolo. Segundo o gerente de marketing Marcelo Bazílio do Teles Pires Lodge, uma das pousadas presentes na reunião, “A nossa indignação foi da forma com que foi realizada essa mudança, sem análise prévia de impacto que os setores dependentes desses voos sofreriam como exemplo, perda de passageiros diretos de Belo Horizonte e interior de São Paulo, pois ficaria impossível devido aos horários de conexão com voos para Alta Floresta. Conexões de retorno também ficariam mais longas ocasionando uma espera de 2 horas a mais em Cuiabá. Tempo muito logo para o perfil de turista que frequenta a nossa região, seja para realizar uma pescaria ou observação de aves. Essa alteração refletirá de maneira negativa o turismo em nossa região”, ressalta. O gerente da unidade aeroportuária ainda foi indagado sobre a procura de novas empresas para operar em horários alternativos, gerando mais possibilidades para os passageiros. “Se isso ocorreu ainda não chegou até a minha pessoa, eu sou gestor local da unidade. Neste período de novembro a fevereiro ainda está muito curto para isso”, apontou Perazolo. A SOCICAM se pôs a disposição do setor de turismo e destacou que precisa de maiores informações para dar sequencia aos trabalhos iniciados. “Números, precisamos trabalhar com números, qual o fluxo das pousadas, quais sãos os equipamentos que as pousadas trabalham, qual frequência que as pousadas recebem seus clientes, a partir daí o meu planejamento é de como eu vou enxergar o seu setor”, apontou Perazolo frisando. “O projeto da empresa é para 30 anos, o momento de vocês pleitearem algo relativo às suas necessidades junto a empresa é agora. É nesse contexto que trabalho”. Os empresários se comprometeram em realizar um levantamento atualizado do setor e do segmento turístico na região, porém resaltaram a necessidade da parceria aeroportuária de Alta Floresta. Um documento deve ser enviado para a empresa Azul Linhas Aéreas solicitando também explicações sobre a alteração do voo no município.

