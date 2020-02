Destaques 12/02/2020 06:06 Presidente Bolsonaro e ministro Tarcísio inauguram pavimentação da BR-163 Foto: Reprodução - Internet O presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e o diretor-geral do DNIT, General Santos Filho, participam, nesta sexta-feira (14), da inauguração da pavimentação dos últimos 51 Km da BR-163/PA que faltavam para ligar, definitivamente, o estado do Mato Grosso aos portos de Miritituba/PA. A pavimentação do trecho é aguardada pelo setor produtivo, por moradores da região e por transportadores de cargas há mais de 40 anos.

A cerimônia ocorre no Km 102, o chamado “Marco Zero” da rodovia, onde se encontraram, em 1970, o 8º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército, que tocou a obra a partir de Santarém (PA), e o 9º Batalhão, responsável pelo trecho a partir de Cuiabá (MT).

Além do asfaltamento, também foi realizada pelo DNIT e pelo Exército Brasileiro a manutenção em 1.300 km na rodovia, entre os dois estados.

SERVIÇO:

Cerimônia de inauguração da pavimentação da BR-163/PA

Data: sexta-feira, 14 de fevereiro

Horário: 14h

Local: BR-163/PA, Km 102, Marco do Salto do Curuá, em Cachoeira da Serra/ PA

Como chegar: Para quem estiver em outros estados, é preciso chegar via aérea em Sinop (MT), na quinta-feira (13/02). O percurso pela rodovia dura em torno de 5 horas; os jornalistas têm a opção de pernoitar em Guarantã do Norte (MT) e seguirem, pela manhã, para o local da cerimônia.

Voltar + Destaques