Destaques Alta Floresta 12/02/2020 17:53 Marcos José / Abraão Lincoln/ Radio Progresso FM Alta Floresta: Falece Luiz Trein "Luizão", ex locutor da Rádio Progresso Faleceu nesta terça-feira (11), o ex locutor da Rádio Progresso FM 102,1 Luiz Trein (Luizão). Foto: Reprodução - Internet Luizão como era conhecido apresentou nas manhãs de domingos um programa gaúcho na emissora como prestador de serviço e tinha como bom gosto as musicas gauchescas. Alegre e sempre descontraído o “Programa Roda de Chimarrão” fez parte da família Progresso por quase 30 anos e neste período deixou registrado sua marca bem como a tradição gaúcha de tomar um bom chimarrão e assar um churrasco como ninguém. Há alguns anos lutando contra um câncer, Luizão foi encontrado sentado em uma cadeira de fio na área da residência em que morava no setor H. As informações do Corpo de Bombeiros são de que provavelmente ele tenha falecido há aproximadamente 12 horas. Informando que seu corpo está sendo velado na funerária Nossa Senhora Aparecida, no setor F, o sepultamento está previsto para ocorrer as 10h00 de quinta feira (13).

