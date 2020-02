Caminhão carregado com materiais de construção sai da estrada em vicinal de Bandeirantes

Um incidente foi registrado em uma estrada vicinal no município de Nova Bandeirantes na manhã desta quarta-feira (12) quando um caminhão perdeu o controle e saiu da pista.

Conforme informações repassadas a redação do site Nativa News, o caminhão estava carregado com materiais para construção, seguia para entrega cerca de 06 quilômetros da Comunidade Paraíso, sentido a Juara na região conhecida como cerra do "Lazão". O motorista acabou perdendo o controle da direção devido as péssimas condições de trafegabilidade da via. Fontes afirmam que o caminhão é do próprio prefeito do município.

Ainda na segunda-feira (10) um outro acidente foi registrado no município, desta vez na Linha Oito, próximo a localidade conhecida como Paulo Cardoso. Um caminhão prancha seguia no transporte de uma máquina esteira, a ponte de madeira não suportou o peso e cedeu, prococando o tambamento do caminhão. A máquina acabou no córrego.

Em ambos os casos apenas danos materiais foram registrados.