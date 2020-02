Destaques 13/02/2020 06:04 Capital News Coxim MS: PRF apreende 42 kg de maconha em ônibus que seguia para Alta Floresta Divulgação/ PRF Foram apreendidos 42 quilos de maconha sendo transportados por passageiros de ônibus de viagem em apenas duas abordagens na BR-163, em Coxim. Ações foram feitas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atuavam na via.

Conforme divulgado pela PRF, a primeira apreensão se deu no quilômetro 734, quando a equipe fiscalizava um coletivo que fazia linha Cascavel (PR) sentido Rio Branco (AC). Um dos viajantes, de 22 anos, estava agindo estranho, chamando a atenção dos policiais.

Primeiramente, o autor relatou que não tinha nenhuma mala no bagageiro externo, mas os policiais constataram o contrário em seu cartão de passagem, a bagagem foi verificada, sendo encontrados 24 tabletes de maconha, totalizando 20 quilos da droga.

O segundo caso ocorreu em um ônibus que fazia linha de Cascavel (PR) para Alta Floresta (MT), quando novamente um passageiro foi notado visivelmente nervoso pelos agentes, sem saber informar por que estava fazendo a viagem. Em sua bagagem foram encontrados 30 tabletes da droga, que, somados, totalizaram 22 kg de maconha.

Os dois autores, juntamente com o montante apreendidos foram levados para Polícia Civil em Coxim.

