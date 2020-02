Destaques 13/02/2020 08:44 Maricelle Lima Vieira | PMMT PM detém homem que tentou impedir reintegração de posse em Paranaíta; arma de fogo apreendida Suspeito usou tábuas com pregos aparentes para atrasar o trabalho da reintegração - Foto por: PMMT Policiais militares de Paranaíta (a 851 km de Cuiabá) prenderam nesta terça-feira (11.02), um homem que tentou impedir a reintegração de posse em uma fazenda. O mandado de cumprimento da medida foi expedido pela justiça e a PM acompanhava a situação. Conforme o boletim de ocorrência, os policiais foram informados que o suspeito estava colocando armadilhas, com objetivo de bloquear as vias de acesso e impedir que a equipe chegasse nas propriedades. O homem usou tábuas com pregos aparentes que foram espalhados pela estrada. Duas viaturas da PM tiveram os pneus furados. Os militares estavam em um trator quando viram o suspeito pedindo apoio. Questionado, ele disse que agiu em desespero e o objetivo era atrasar o trabalho dos envolvidos na reintegração. Ele confessou que colocou as tábuas com os pregos e teria usado um motor de gerador e uma motossera para fazer as barricadas, tudo apreendido. Segundo o homem, o serviço foi feito durante a noite. Com o suspeito foi apreendido ainda uma espingarda calibre 16 que estava escondido em um galinheiro.

Voltar + Destaques