Destaques 14/02/2020 07:24 Redação I Nativa News IFMT de Alta Floresta abre processo seletivo de estágio para estudantes de nível médio e superior. Foto: Assessoria CDL O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), Campus Alta Floresta, divulga a abertura de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de Estagiários, mediante entrevista e análise de currículos, para atender ao Campus.. A seleção é regulada pela Lei Federal nº 11.788/2008, Orientação Normativa SEGEP/MP nº 02, de 24 de junho de 2016 e Instrução Normativa SEDGEDP/MP nº 213, de 17 de dezembro de 2019. O processo de seleção deste Edital será para o preenchimento de 03 (três) vagas de nível superior. O estágio visa proporcionar a complementação de ensino e aprendizagem aos estudantes de nível médio e/o nível médio técnico e de nível superior, constituindo-se em instrumento de integração em termo de aperfeiçoamento técnico cultural, científico e de relacionamento humano. O candidato deverá efetivar sua inscrição na Coordenação de Gestão de Pessoas, no IFMT - Campus Alta Floresta, localizado na Rodovia MT-208, s/nº, Perímetro Urbano do Município de Alta Floresta, das 08h às 11h e das 14h às 17h, no período de 14/02 à 28/02. Acesse edital completo clicando aqui. Os estagiários aprovados serão remunerados durante o período em que estiver atuando, além de seguro contra acidentes pessoais, bolsa-auxílio no valor de R$ 1.125,69 (hum mil, cento e vinte cinco reais e sessenta e nove centavos) mais o auxílio-transporte no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais). Esse valor corresponde a estágio não-obrigatório de 30 horas semanais. A jornada do estagiário será de 06 horas diárias, totalizando 30 horas semanais;

