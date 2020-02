Parceria entre Prefeitura e PM garante instruções de Proerd a 300 alunos em Nova Monte Verde

O município de Nova Monte Verde recebe neste ano de 2020 o Programa Educacional de Enfrentamento e Repressão às Drogas e Violência (Proerd) da Polícia Militar. Na manhã desta quarta-feira (12) uma reunião foi realizada na sede da prefeitura, onde a prefeita Beatriz Sueck Lemes recebeu junto com a secretária de Assistência Social, Neura Campos, secretário de Educação, Cultura e Esporte, Elcio Leandro, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores Anderson Santos, o promotor de Justiça Dr. Cleuber Alves Monteiro Junior e as proerdianas do IX Comando Regional da Polícia Militar, Sargento Mariza e Soldado Jadeli, que apresentaram o Proerd para a administração e autoridades locais para implantação do programa no município.

A aplicação do Proerd foi confirmada e em breve cerca de 300 alunos da rede municipal e estadual serão atendidos. “Recebi aqui hoje no meu gabinete a Sargento Mariza, junto com a Soldado Jadeli, que estiveram conosco apresentando o Projeto do Proerd, que já existe no Brasil há 17 anos e que agora nós termos a oportunidade não só de conhecer, mas de ver esse trabalho sendo desenvolvido em nosso município. A gestão faz essa cooperação agora com a Polícia Militar para que realmente juntos nós possamos fazer um trabalho efetivo de combate às drogas em nosso município...”, destacou a prefeita Beatriz Sueck Lemes.

Serão atendidos alunos dos 1º e 2º ano e do 5º ano das Escolas Municipais Futuro Feliz e Roberto José Ferreira e da Escola Estadual Monte Verde. A parceira firmada garante, por parte da Polícia Militar, as instruções que estão divididas em 10 lições com duração de uma hora cada, dentro do horário de aula normal, cabendo à administração municipal a aquisição de materiais, livro do aluno e camisetas do programa. “É do interesse do Comandante Regional, senhor Coronel Arruda, de que o Proerd seja implantado em todos os municípios do Comando Regional. O Proerd será aplicado uma vez por semana”, destacou Sargento Mariza, coordenadora do Proerd, frisando que os alunos do 5º ano serão atendidos pela instrutora Soldado Jadeli e que os alunos do 1º e 2º ano por ela.