Destaques 14/02/2020 11:23 Previne Brasil: Saúde de Alta Floresta realizará atualizações das famílias e do cartão SUS. Em janeiro de 2020, entrou em vigor o novo programa do Ministério da Saúde - Previne Brasil - no qual reformulou o financiamento da Atenção Primária a Saúde (APS). Diante disso, o incentivo financeiro aos municípios é calculado com base nos resultados de indicadores por desempenho de atendimento das equipes de saúde. Assim, ressaltamos a importância da atualização dos cadastros das famílias e do cartão SUS. Os agentes comunitários de saúde já estão fazendo esse trabalho, cadastrando novas famílias e atualizando as já cadastradas. E em áreas de descoberta de agente comunitário, está sendo realizado um mutirão para cadastros das famílias. Nessa semana iniciou o mutirão de cadastramento na área da Unidade de Saúde Ana Neri, onde os Agentes Comunitários de Saúde das Unidades São José Operário e Bom Jesus estão dando um apoio nos cadastramentos. Sendo assim, comunicamos à população desses bairros, que as ACS estarão desenvolvendo suas atividades em outros setores, até a conclusão dos cadastros. Após o término do mutirão, as mesmas voltarão para suas respectivas áreas de atuação. Agradecemos a compreensão de todos. Departamento de Atenção Básica a Saúde - SMS - Alta Floresta/ MT. Dúvidas e esclarecimentos: 3903-1240

Voltar + Destaques