Destaques Alta Floresta 14/02/2020 16:05 Redação: Nativa News Motorista perde controle da direção de caminhonete e atinge poste em Alta Floresta O acidente aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (14) na perimetral auxiliar próximo ao Lions Clube em Alta Floresta. O estado do condutor não foi informado, apenas que ele foi socorrido por terceiros e encaminhado ao Hospital Regional Albert Sabin por pessoas que passavam no local no momento do impacto. Conforme apurado, o homem seguia sentido ao setor C, quando em determinado momento perdeu o controle da caminhonete Hillux e se chocou contra um poste de iluminação. Com o impacto o poste chegou a cair sobre o veículo. A via ficou isolada por algumas horas até a restauração do poste e reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica no setor

Voltar + Destaques