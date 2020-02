Destaques Alta Floresta 14/02/2020 16:29 Redação: Nativa News Alta Floresta: Homem diz que caiu em golpe de cigana e perdeu mais de R$ 5 mil Foto: Reprodução - Internet Um homem de 45 anos registrou uma queixa de estelionato após cair em golpe de uma “cigana” que pediu para “ler a sua mão” e identificou um trabalho feito que tiraria os movimentos do homem da cintura para baixo. A mulher acabou levando uma quantia em dinheiro e provocado uma conta, que juntos somam mais de R$ 5 mil. A vítima é paciente oncológico e havia recebido a primeira parcela de um seguro benefício após três anos de espera pelo benefício que recebe por invalidez. Conforme registro da Polícia Judiciária Civil, o homem foi abordado pela cigana que pediu para “ler a sua mão”, em conversa acabou confirmando para a mulher que estaria a caminho de realizar o saque de R$ 4.993,00 de seu benefício. A cigana informou que um “trabalho” foi feito e que o homem iria sofrer um derrame, e ficar paralisado. A cigana “benzeu” o dinheiro, R$ 250,00 que a vítima tinha na carteira e disse que precisaria realizar outro “trabalho” para neutralizar o feito por outra pessoa e garantir a saúde da vítima. A quantia de R$ 250,00 foi devolvido a vítima, que se deslocou até a agencia bancária e realizou o saque, seguindo até os fundos da Praça Cívica, onde a cigana pediu alguns materiais para fazer o “trabalho” e ainda alguns produtos para o bebê que nascerá em breve. Na farmácia onde possui cadastro, o homem contraiu uma dívida de R$ 378,00 com fraldas e produtos de higiene para o bebê. A cigana pediu que o homem deixasse com ela o restante do valor sacado (R$ 2.743,00) para que pudesse abençoar ele em sua residência, enterrando em seu quintal, e que a partir desta data ele seria um homem bem sucedido e saudável. O montante seria devolvido no próximo dia na Praça Cívica, mas, ao se deslocar até o ponto marcado, a mulher não foi mais vista. Após a denúncia agentes da Polícia Civil realizaram rondas mas não localizaram a suspeita. O caso foi registrado e segue sendo investigado.

