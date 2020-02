Destaques Nova Monte Verde - MT 14/02/2020 18:00 Redação: Nativa News Caminhonete da prefeitura de Nova Monte Verde pega fogo na MT-208 Divulgação Um veículo oficial da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde foi carbonizado na tarde desta sexta-feira (14). A caminhonete S-10 de cor cinza, da Secretaria de Educação, seguia com dois ocupantes sentido à Alta Floresta quando teve falha mecânica. De acordo com assessoria da prefeitura, o Secretário de Educação Elcio Leandro e o diretor de transporte escolar seguiam na rodovia MT-208 sentido ao município de Alta Floresta, em busca de regularização de algumas documentações da prefeitura no momento em que perceberam uma falha mecânica. O secretário reportou que o local era de baixa velocidade, o que possibilitou a frenagem e parada, assim dando tempo hábil de que os ocupantes deixassem o veículo antes que fosse consumido pelas chamas. A prefeitura informa que vai aguardar a investigação de órgãos competentes sobre o que teria ocasionado incidente.

