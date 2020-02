Destaques Alta Floresta 15/02/2020 11:48 Redação: Nativa News Menor é apreendido com drogas e dinheiro em Alta Floresta Foto: Divulgação A Polícia Militar de Alta Floresta realizou a apreensão de um menor na madrugada deste sábado (15) por envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Em posse do menor foram apreendidas porções de produtos entorpecentes e grande quantidade em dinheiro. A apreensão aconteceu após denúncia de que havia um rapaz comercializando entorpecentes em frente um bar no bairro Cidade Alta. Em deslocamento o menor empreendeu fuga ao notar a presença da polícia, sendo acompanhado e abordado. O menor já possui passagens pela prática do tráfico. Em revista pessoal foi encontrada uma porção pequena de substância análoga à pasta base de cocaína e R$ 69,00 em moeda corrente. Já na residência do menor uma porção grande da quantidade do mesmo produto foi localizada em cima do telhado. No banheiro do quarto do menor foi encontrada uma porção de substância análoga á maconha e R$ 2.050,00 embalados em uma sacola plástica dentro da caixa de descarga. O menor, e o material apreendido, foi conduzido a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

