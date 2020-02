Destaques Carlinda\ Alta Floresta 15/02/2020 11:59 Redação: Nativa News Acidente envolvendo quatro veículos é registrado na MT-208 entre Carlinda/Alta Floresta Foto: Internautas Um engavetamento foi registrado na tarde de sexta-feira (14) na rodovia MT-208, trecho entre Alta Floresta e Carlinda, próximo ao local de obras onde está sendo instalada uma das Praças de Pedágio. O acidente envolveu quatro veículos, dois ocupantes do carro de passeio foram conduzidos ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin em Alta Floresta. O fato ocorreu cerca de 12 km do núcleo urbano de Alta Floresta, ambos os veículos envolvidos seguiam no mesmo sentido para Carlinda. Conforme relatado a redação do site Nativa News, uma caminhonete Hillux seguia a frente, logo atrás um veículo Voyage CL, uma Hilux e mais atrás o veículo Prisma. Os veículos à frente reduziram a velocidade devido ao ponto de obras, o condutor do Prisma não percebeu em tempo a redução de velocidade dos outros veículos e acabou colidindo na traseira da Hillux, provocando o engavetamento. Os ocupantes do veículo que provocou o engavetamento foram socorridos reclamando de dores relativas ao impacto e uso do cinto de segurança. Os outros envolvidos apenas tiveram danos materiais.

