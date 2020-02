Destaques Alta Floresta 16/02/2020 05:25 ALLAN MESQUITA DO FOLHAMAX MPE de Alta Floresta instaura procedimento para investigar servidor acusado de fazer compras com cartão de morto Foto: Reprodução - Internet A promotora de Justiça de Alta Floresta, Carina Sfredo Dalmolin, instaurou um Inquérito Civil Público contra um servidor da prefeitura do município acusado de furtar e utilizar o cartão de crédito de um cadáver que passava por laudo no Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). A portaria foi assinada no dia 6 de fevereiro. O caso aconteceu teria acontecido no dia 31 de julho de 2019 quando funcionários da agência bancária do Sicredi de Paranaíta, onde a vítima possuía conta corrente, perceberam uma movimentação estranha, referente a um empréstimo pessoal no valor de R$ 5.250, além de saques de R$ 2,5 mil. Todas as transações foram realizadas em caixas eletrônicos da agência de município. O suspeito estava cedido à Politec e aproveitou da função para praticar o crime. Contudo, foi autuado em flagrante durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na própria residência. De acordo com o Ministério Público, a prática configura em crime de “peculato furto”, prevista no Código Penal e por isso existe a necessidade de apurar os detalhes do caso “especialmente com relação a eventual enriquecimento ilícito e violação aos princípios da Administração Pública”. Com isso, o MP determina que o prefeito de Alta Floresta, Asiel Bezerra de Araújo (MDB), responda em até 15 dias quais foram as medidas adotadas no âmbito da administração municipal e se houve a abertura de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o servidor. “Expeça-se ofício ao Prefeito de Alta Floresta requisitando, no prazo de 15 (quinze) dias, informações acerca de eventual instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em desfavor do servidor municipal”, diz trecho da portaria. Por fim a promotoria nomeia a Assistente Ministerial, Ana Paula de Araújo e o recepcionista, João Vitor Torralbo da Silva para secretariar os trabalhos.

