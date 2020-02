Destaques Carlinda - MT 16/02/2020 06:13 Redação: Nativa News Fazendeiro é executado a tiros em Carlinda Foto: Reprodução - Internet Um homem de 67 anos foi executado à tiros em frente a sua residência no centro do município de Carlinda, no inicio da noite deste sábado (15). Identificado como Hélio Garcia, conforme relatos de testemunhas, a vítima estava sentado em frente a residência na Avenida Antônio Castilho junto com sua esposa. Um homem de estatura baixa, usando capa de chuva, se aproximou em uma motocicleta, ainda com capacete, efetuou cerca de quatro disparos. A mulher da vítima correu para dentro da residência ao perceber os disparos, assim como outros familiares que estavam na casa. Após os disparos os suspeito fugiu e a equipe do Hospital Municipal foi acionada para prestar os primeiros atendimentos à vítima, constatando o óbito. Hélio foi alvejado por dois disparos. O caso foi informado à polícia, que segue investigando.

