Destaques Alta Floresta 16/02/2020 09:16 Redação: Nativa News MPE instaura inquérito para apurar caminhão cedido por presidente da câmara a prefeitura Reprodução Foi instaurado e publicado no último dia 06 de fevereiro, por meio da 2ª Promotoria Criminal, que tem a frente a promotora Carina Sfredo Dalmolin, a portaria de instauração de inquérito civil nº 02/2020, que visa apurar o envolvendo o empréstimo de um caminhão pertencente ao presidente da câmara municipal ao poder público. Conforme a portaria, o Ministério Público, apura os fatos noticiados na mídia local, assim como em redes sociais, no dia 05 de novembro de 2019, de que um caminhão prancha Mercedez Benz 1519, cor amarela, placa JYZ-1556, de propriedade do Presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Emerson Sais Machado, teve seus pneus velhos substituídos por pneus novos no pátio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, além de outros reparos mecânicos. O MP levou em consideração que o caminhão, foi cedido, aparentemente, de forma gratuita para o Município de Alta Floresta, por meio de um termo de cessão temporária de veículo, pelo período de 11 de julho de 2019 até 30 de setembro de 2019, sem o devido procedimento licitatório. Documentos reunidos nos autos, relatam houve a troca de outras peças mecânicas, tais como bomba d´água, sinaleira dianteira, lentes setas traseiras, baterias 150A, conforme consta no relatório de prestação de contas de peças mecânicas. Assim entendendo a necessidade de apurar o caso, especialmente com relação a eventual enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da Administração Pública, e então foi instaurado o inquérito. O secretário de infraestrutura, Elói Luiz de Almeida e o servidor municipal José Carlesso, foram acionados para que compareçam à Promotoria de Justiça para prestarem declarações.

