Destaques 18/02/2020 05:51 Assessoria-PMAF Prefeitura de Alta Floresta altera horário de funcionamento Divulgação A Administração Municipal de Alta Floresta vai ter mudanças no horário de atendimento da população. Desde ontem, dia 17 de fevereiro, o funcionamento de alguns departamentos da prefeitura será das 07h às 17h, de segunda a sexta. A mudança foi estabelecida através de portaria assinada pela secretária de Gestão Elsa Maria Lopes, e tem por objetivo atender pedidos dos servidores municipais e da comunidade. Através da Portaria de nº 10/2020 da Secretaria Municipal de Gestão, Finanças e Planejamento, visando o bom funcionamento dos setores administrativos, altera o horário de atendimento ao público passando a atender também no horário vespertino. O atendimento normal é das 07h às 13h, a partir desta segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020, através de um sistema de escala entre os servidores, os departamentos passaram a atender das 11h às 17h, ou seja, sem interrupção dos trabalhos para melhor atender a população. Estarão atendendo no período vespertino os setores de Cadastro e Fiscalização, Compras e Licitação, Frotas, Almoxarifado, Recursos Humanos, atendimento ao Micro Empreendedor Individual e convênio com a Secretaria de Fazenda – Sefaz.

