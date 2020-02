Destaques 18/02/2020 17:59 Adilson Rosa Seduc MT Escola de Alta Floresta tem 40 alunos aprovados em cursos de graduação. Foto: Divulgação Com 70 alunos que concluíram o ensino médio, a Escola Estadual Vitória Furlani da Riva, localizada no município de Alta Floresta, ao menos 40 iniciaram suas graduações, sendo a maior parte em instituições públicas como Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT). São alunos como a estudante Letícia Lage Silva, que conseguiu 960 pontos na redação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para Letícia, a escola foi fundamental para conseguir essa nota. “A escola contribuiu na interpretação, trabalhando temas e praticando em sala de aula. Nossa, é uma ótima nota na redação”, comemora. O aluno Douglas Carlos Silva conseguiu 800 pontos na redação. E acredita que que graças ao seu empenho, obteve uma nota excelente. “A escola sempre incentivou para termos a melhor nota possível, tivemos diversas aulas extras de redação e em ambas as disciplinas conseguimos aprender cada vez um pouquinho mais. Nas aulas de língua portuguesa fizemos diversos temas de redação”, assinala. A aluna Bruna da Costa Leite conseguiu 940 pontos e suas colega Amanda Batista de Melo, 880 pontos. Lucas Antônio Ferreira Fogaça, conquistou 760 pontos. Para o diretor da escola, Jean Resende, o resultado não poderia ser melhor, uma vez que tanto a estrutura da escola como o esforço dos professores foram fundamentais para que tantos alunos já conseguissem estar fazendo um curso superior Jean Resende explica que a escola dispõe de boas condições para os professores, com salas personalizadas para as disciplinas, TV e internet nas salas, ambiente limpo e organizado. A equipe de apoio também merece destaque, por serem profissionais proativos e atenciosos às necessidades dos estudantes e professores. “Assim os estudantes encontram condições adequadas para desenvolvimento de seus estudos e para superação de suas carências acadêmicas. Tudo isso é refletido no desempenho nas avaliações do Enem e vestibulares”, ressalta.

