Destaques 19/02/2020 16:02 Só Notícias Alta Floresta: Homem mostra pênis para policiais militares e vai preso Divulgação O homem, de 27 anos, foi preso após mostrar o pênis para soldados. Segundo o tenente-coronel Wesmensandro, o suspeito estava discutindo com um colega de trabalho porque o gerente da empresa onde eles trabalham não autorizou ele sair do local de trabalho. Os policiais tentaram contê-lo, mas resistiu e um dardo teve que ser disparado. “Nessa situação foi acionada a Polícia Militar tendo em vista uma desavença devido à compra de entorpecentes, isso é o que nós soubemos depois. As pessoas queriam comprar entorpecentes o gerente da empresa não deixou saírem e começou a discussão. A guarnição foi acionada por uma das pessoas que supostamente queria fazer esta compra e foi até o local”, onde havia “nove pessoas. Foi determinada abordagem e esse sujeito, bastante exaltado, interpelou a guarnição, em determinado momento ele tirou o short mostrando as partes íntimas para os policiais”, explicou Wesmensandro, à Tv Nativa. “Depois foi percebido que as pupilas estavam extremamente dilatadas, um dos sinais de uso de entorpecente embora a alcoolemia não tenha dado nada. Eles queriam comprar (entorpecentes), mas certamente já tinham usado algum tipo de entorpecente para estar naquele nível de stress”, emendou. Em Sorriso, conforme Só Notícias, um homem, de 38 anos, foi preso, ontem, em uma residência no Rota do Sol, acusado de mostrar o pênis para uma adolescente, de 14 anos. Segundo o boletim de ocorrência, ele estava embriagado, confessou o ato, foi algemado e levado à delegacia.

Voltar + Destaques